محافظ الجيزة يكلف سمير عويضة للقيام بعمل رئيس حى العمرانية

جدة - نرمين السيد - أصدر أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتكليف تامر محمد توفيق أبو النجا من العاملين بالدرجة الممتازة بالمجموعة النوعية لوظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإنتاج والشؤون الاقتصادية بالديوان العام بجانب الإشراف على المشروعات القومية الجارية بنطاق المحافظة.





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