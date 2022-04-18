طارق شوقى: المهام الأدائية لرابعة ابتدائى هدفها التعلم وليس «تظبيط الدرجات»

جدة - نرمين السيد - وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "كتبت هذا التعليق منذ عامين كاملين واليوم أكرر النداء بخصوص المهام الأدائية للرابع الابتدائى، واختص به بعض أولياء الأمور وبعض المعلمين كى يتحقق الهدف وهو تعلم أولادنا، ولن يحدث التعلم طالما الهدف هو تظبيط الدرجات".

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