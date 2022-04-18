عاجل.. التعليم تكشف موعد الإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم الإعلان عن ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى 2021-2022 بالنسبة للطلاب المصريين فى الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وطلاب الثانوية العامة، فى الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق 20 إبريل 2022.





وسيتم ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الفيسبوك، اضغط هنا.

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