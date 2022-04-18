للعام التاسع على التوالى حفل إفطار جماعى بقرية نجع السمان بالأقصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وحضر المئات من نجع القباحى، ونجع السمان، والعوايدة، حفل الإفطار، وأدى الأهالى صلاة المغرب جماعة، بعد تناولهم وجبة الإفطار، ومن المقرر عمل حلقة ذكر ودرس دينى يقيمه الشيخ "أحمد مرتضى"، أحد شيوخ الطرق الصوفية بالأقصر.

هذا وتشهد الأقصر حفل للإفطار الجماعى فى عدد من القرى، من بينها قرية البياضية، كما ستشهد ساحات الصوفية، حفل إفطار جماعى، يشارك فيه الآلاف سنويا.