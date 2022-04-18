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جدة - نرمين السيد -
وحضر المئات من نجع القباحى، ونجع السمان، والعوايدة، حفل الإفطار، وأدى الأهالى صلاة المغرب جماعة، بعد تناولهم وجبة الإفطار، ومن المقرر عمل حلقة ذكر ودرس دينى يقيمه الشيخ "أحمد مرتضى"، أحد شيوخ الطرق الصوفية بالأقصر.
هذا وتشهد الأقصر حفل للإفطار الجماعى فى عدد من القرى، من بينها قرية البياضية، كما ستشهد ساحات الصوفية، حفل إفطار جماعى، يشارك فيه الآلاف سنويا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للعام التاسع على التوالى حفل إفطار جماعى بقرية نجع السمان بالأقصر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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