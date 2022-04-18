/692842/النائب-أحمد-الشرقاوي-بمناقشات-الحساب-الختامي-حجم-الدين-العام-كارثي-ومسئوليته-تقع-علي-الحكومة-بالكامل

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أنه لا شيء جديد يذكر بشأن الحساب الختامي للدولة، فمنذ 7 سنوات نري نفس الملاحظات والتوصيات بشأن الحساب الختامي، لافتا أن الأولويات عندما تكون مرتبكة وغير سليمة تؤدي في النهاية إلي موازانات خاطئة.

دوت الخليج

النائب أحمد الشرقاوي بمناقشات الحساب الختامي: حجم الدين العام كارثي ومسئوليته تقع علي الحكومة بالكامل

وأضاف الشرقاوي: سياسة الاقتراض أو سيل الاقتراض الذي يتوقف، فضلا عن سقف الديون الذي ليس له الحدود سيصل بنا في نهاية المطاف لـ 5547 مليار جنيه من الدين العام، مؤكدا أن ذلك ليس مسئولية وزير المالية فقط، لكن المسئولية تقع علي الحكومة بالكامل.

وتابع عضو مجلس النواب:عندما نصل في النهاية لهذا الحجم من الاقتراض دون استثمار هذا الاقتراض يعد بمثابة الكارثة الكبري، فكان من الأحري أن نستثمر الاقتراض في شيء كتعليم أبنائه، من خلال استمثار استراتيجي في التعليم، أو بناء مدن صناعية لتوفير فرص العمل، وغيرها من الأشياء التي كانت تؤدي إلي زيادة إيرادات الدولة حتي لا نسدد ديون بديون وهذا ما يسمي بالكارثة.