/692840/محمود-حجازي-يعلن-خضوعه-لعملية-جراحية-بالكتف

خضع الفنان المصري محمود حجازي لعملية جراحية اليوم الإثنين، بعد خلع كتفه، معلنًا عن نجاحها واستعداده لاستكمال تصوير مسلسل يوتيرن.

دوت الخليج يرصد خضوع محمود حجازي لعملية جراحية.

كتب حجازي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله عملت عمليه النهارده كان التوقيت صعب جدا عشان كان بقالي ٥ ايام كتفي مخلوع وانا بصور بيه وماعنديش اجازه ولسه بصور بس الحمد لله علي كل شي العمليه نجحت وهخرج النهارده وهكمل تاني تصوير من بكره ان شاء الله استكمالا للإنتهاء من الاعمال الرمضانيه ❤️

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