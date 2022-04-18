/692838/الحضري-الزمالك-حصل-على-مليون-دولار-بسببي-وتصريحات-عبد-الواحد-السيد-بشأن-عدم-رغبة-النادي-في-شرائي-غير-صحيحة

رد عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر وحارس مرمى النادي الأهلي السابق، على ادعاءات لاعب الزمالك السابق الكابتن عبد الواحد السيد،ىبشأن عدم رغبة نادي الزمالك سابقا في التعاقد مع عصام الحضري، وان الحضري هو من تاسبق على النادي قائلا:” لو الزمالك مش عايزني ماكانش دفع دفع 4 ملايين جنيه في 2011 للإسماعيلي كي يحصل علىا.

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جاء ذلك خلال لقاءه برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، منوها انه ذهب لنادي الزمالك في مرحله صعبة الامر الذي يشير الى أنني كنت نادما على الذهاب له في مثل هذا الوقت الغير مناسب والصعب.

الحضري: الزمالك حصل على مليون دولار بسببي.. وتصريحات عبد الواحد السيد بشأن عدم رغبة النادي في شرائي غير صحيحة

ونوه عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر وحارس مرمى النادي الأهلي السابق،اننادي الزمالك استفاد مني وحصل على مليون دولار، كما انني ذهبل للزمالك في هدوء واياضا رحلت عنه في هدوء.

وعن علاقته بحارس مرمى النادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عبد الواحد السيد، قال عصام الحضري، انه تربطه مع عبد الواحد علاقات جيدة، على الرغم من كونه منافس في السابق وكان يلعب في النادي الند وهو الزمالك.