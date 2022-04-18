/692835/حنان-مطاوع-عن-والديها-ماما-بنتي-وكنت-أتمنى-أعيش-مع-بابا-أكتر

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة الحلقة 17 من برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس في تمام الساعة 6.25 بعد أذان المغرب.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات حنان مطاوع في حبر سري وذلك خلال السطور القادمة

وانتقلت فقرات البرنامج، إلى فقرة اختيار صورة من ضمن 3 صور أو عرض 3 صور لنجوم الفن أو أقارب الضيف وسؤاله العديد من الأسئلة، وكانت أولهم صورة لكلًا من منة شلبي، هند صبري، مي عز الدين، وسألتها أسما إبراهيم عن المفضلة بالنسبة إليها منهم، فقالت بحبهم هما التلاتة، التلاتة هايلين ونجمات مهميمن ولا غنى عنهم، منة وهند مدرستين مختلفتين وعجبني، وهرتبهم منة شلبي رقم 1، هند صبري رقم 2، مي عز الدين رقم 3.

ثم جاءت صورة لكلًا من طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، فقالت حنان: طارق لطفي ده اخويا رسمي ومراته اختي، وللاسف مشتغلتش مع خالد الصاوي ومشبعتش فنيًا منه، بس اختار طارق وفتحي.

وبعد ذلك عرضت صورة لكلًا من نبيل الحلفاوي، والدها كرم مطاوع، والدتها سهير المرشدي، وطلبت منها المذيعة توجيه كلمة لكلًا منهم، فقالت حنان: ماما حب عمري ومن اهم النعم اللي حصلتلي في حياتي وسند كبير ليا وبحس انها ضهري وصحبتي وبنتي وكنت بحس ان ماما بنتي قبل ماخلف، وبغير عليها وبتمنالها كل حاجة حلوة وهي فنانة كبيرة وتستاهل اكتر بكتير من المكانة اللي فيها.

وعن كرم مطاوع، قالت: اول راجل في حياتي وحبيبي ومثلي الاعلي وانا حتة منه، شبهه مش بس شكلًا وموضوعًا، بحبه وبحترمه وكنت اتمنى اعيش معاه اكتر من كده ويا رب يبقى فخور بيا.

أما عن نبيل الحلفاوي، قالت: بعتبره عمي وخالي وبشوفه من وانا صغيرة خالص وكنت سعيدة اني طلعت بنته في عملين هما ونوس والقاهرة كابول، وكنت حاسه فعلا انه ابويا.

برنامج حبر سري الموسم الأول

ومن الجدير بالذكر، أن حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من برنامج حبر سري، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.