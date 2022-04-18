692834 /692834/مدمن-مخدرات-الداخلية-تلقي-القبض-على-شخص-تجول-بحصان-وادعى-النبوة-بالإسماعيلية 07:06 م - الإثنين 18 أبريل 2022 كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تجول أحد الأشخاص بحصان بأحد الشوارع بمحافظة #الإسماعيلية ويدعى النبوة. دوت الخليج الداخلية تلقي القبض على شخص تجول بحصان وادعى النبوة بالسماعيلية وقالت وزارة الداخلية في بيان لها : إنه تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية "له معلومات جنائية") ويمتلك عدد (2) حصان يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة، وأنه من مدمنى المواد المخدرة،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه..تم إتخاذ الإجراءات القانونية. تابع موقع دوت الخليج علي

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