/692833/حنان-مطاوع-محبش-يبقى-ليا-مدير-أعمال-وهذة-حقيقة-خلافي-مع-هنا-شيحة

صرحت الفنانة حنان مطاوع العديد من التصريحات النارية أثناء حلولها ضيفة في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم في حلقة 17 رمضان، عبر شاشة قناة القاهرة والناس بعد أذان المغرب مباشرةً.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات الفنانة حنان مطاوع في حبر سري وذلك خلال السطور القادمة

حنان مطاوع في حبر سري

تطرق البرنامج إلى فقرة الإشاعات، التي ضربت الفنانة حنان مطاوع لتعطي معلومات عن حقيقتها، فكان أول إشاعة عي استبعادها من مسلسل ضد مجهول عشان لأنها طلب اتعاب 3 مليون جنية، فاكان ردها: انا لحد دلوقتي نفسي اخد نصهم، المكانة بتزيد بس اجري مش عالي ومش بعرف اتفاوض وبتكسف ولو حد قالي اقفي جنبي بعمل كده، ومطلبتش 3 مليون، أتمنى وعمري ماخدت الارقام دي.

وتابعت حنان، قائلة: بخاف يبقى عندي مدير اعمال عشان ممكن يعمل فجوة بيني وبين المنتجين، واحنا عيلة، وانا لم استبعد من المسلسل، وموصلتش للأجر ده لحد دلوقتي، واقصى اجر خدته كان اقل من نص 3 مليون، بعد ما بيضحكوا عليا في الفلوس بيقولولي انتي تستاهلي اكتر من كده، وانا مش شاطرة في حتة التفاوض المادي خالص.

وكانت الإشاعة الثانية هي عملها بعد وفاة والدها بسبب عدم وجود ماديات كافية لها، فكان ردها: اشتعلت في اولى جامعة مش عشان المعاش مش بيكفي، بشتغل عشان بتحرج اطلب من ماما فلوس، فكنت بترجم بالقطعة وكانت فلوس صغننة وماما كانت بتقولي ليه مش بتطلبي تاني فلوس؟، كانت عارفة بس مجاش في بالها اني بتكسف اطلب منها فلوس.

وتطرق الحديث حول محاولاتها في إخفاء وجود علاقة بينها وبين أبيها الفنان كرم مطاوع، فقالت: بخبي على الناس اللي بشتغل معاها اني بنت كرم مطاوع، عشان ببقى عايزاهم يتعاملوا معايا كحنان مطاوع مش عشان انا بنت مين الكلام ده لواحد صغيرة هيفقدها ثقتها في نفسها، لكن دي مش قناعاتي دلوقتي، وده كان مرتبط بتقكيري وقتها.

أما عن إشاعة طلاقها من أمير اليميني، فقالت: ايوه اننا اتطلقنا في شهر العلس، احنا رجعنا من 12 يوم العسل على مهرجان الاسكندرية مع بعض وكنت عضو لجنة تحكيم ومكملناش شهر في بيتنا ودلوقتي داخلين على 6 سنين سوا، جبتوها منين؟ الناس كلمتني وبالذات الناس اللي في الوسط واكتشفت ان خبر الانفصال موجود على سوشيال ميديا، مش فاهمة الناس دي.

وتحدثت حنان مطاوع عن زوجها، قائلة: كل حاجة شدتني، اتعرفنا في بروفة مسريحة هو كان مخرج منفذ، والمسرحية دي متعملتش، كأن ربنا عمل المسريحة دي عشان نتعرف، من اول ما شوفته وفي راحة غريبة، وكنت كل ما بعرفه اكتر بتعلق بيه اكتر، وبحس في حاجة فيه بتكملني وعايزة اكمل معاه حياتي.

أما عن إشاعة وجود خلافات بينها وبين هنا شيحة، قالت: انا بحب هنا جدا وهي مش صحبتي ولا معايا رقم تليفونها، ومعروف ان صحبتي الانتيم ريهام عبد الغفور، بحب هنا واستايلها واشتغلنا مع بعض في فيلم قبل الربيع وكنت مبسوطة بكواليسها، وكنت انا وهي في اوضة واحدة وكانت سكرة معايا بس عمرنا ما كنا صحاب او في بينا خلاف.

برنامج حبر سري رمضان 2022

يعرض برنامج حبر سري، يوميًا في رمضان 2022 على قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:20 مساءا بعد أذان المغرب مباشرة، واستضافت خلاله حتى الأن كلا من الفنانة شيرين رضا، الفنان أحمد السعدني، الفنان أمير كرارة واسلام إبراهيم ومحمود الليثي، وكهربا.

وكانت قد حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.