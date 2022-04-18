/692832/رد-فعل-غير-متوقع-من-محمد-شريف-بعد-اكتشاف-مقلب-رامز-جلال

حل محمد شريف لاعب كرة القدم ضيفًا على برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية Mbc مصر عقب صلاة المغرب.

تحيا مصريرصد رد فعل محمد شريف على مقلب رامز جلال.

انهيار محمد شريف

انهار محمد شريف من الصراخ أثناء مقلب السيارة وتعدى على رامز جلال بالضرب بعد اكتشافه قائلًا: «كنت هموت».

اعتذار محمد شريف لأهالي مركز الصف

على الصعيد الآخر، اعتذر محمد شريف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، لأهالي مركز الصف بمحافظة الجيزة، بسبب سوء تفاهم حدث بعد ظهور تلفزيوني.

وقال شريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بشكر أهلي فى مركز الصف الجيزة على دعمهم لى الفترة اللي فاتت، أنا بكتب الكلام ده لأني وصلي بعض معلومات من أقاربي هناك أنهم زعلانين مني لأساب لم أكن أقصدها إطلاقا، وسوء فهم لا أكثر”.

وتابع: “سوء الفهم جاء بسبب ظهوري إعلامياً وعند سؤالي أنت من أى مكان أقول من مصر القديمة، والزعل جاء نتيجه إني بقول إني من مصر القديمة”.

وأضاف: “الحقيقة عند سؤالي بقول مصر القديمة لأني ولدت وتربيت فيها، لم أقصد إطلاقًا أن أنفى الصف، الصف بلد أمي وأبي وعائلتي لم أقصد شيء أقول إني من مصر القديمة لأن سؤالي موجه أين ولدت ف ذكر مصر القديمه حسب سؤالي”.

واختتم: “فى الآخر بعتذر جداً لجميع اهالي الصف أهلي وحبايبي وشكراً علي دعمكم الفترة اللي فاتت، شكر خاص لعائله الشريف الفهمييين مركز الصف”.

معلومات حول محمد شريف

محمد شريف شغل عدة مراكز داخل المستطيل الأخضر بعيدة كل البُعد عن رأس الحربة الصريح، منها لاعب الوسط المدافع والجناح الأيسر ولكن موسم 2019-2020 كان نقطة تحول غير عادية في مسيرة شريف الكروية.

نجم الزمالك في السبعينات وأحد أبرز مدربي الكرة المصرية في الوقت الحالي المخضرم حلمي طولان كان هو كلمة السر والشفرة التي حولت محمد شريف لمهاجم بارع صائد للأهداف

محمد شريف الذي وُلد في الرابع من فبراير من عام 1996 بحي المنيل بمحافظة القاهرة، ينتمي والده لنادي الزمالك، وعلى الرغم من ذلك كان يُفضل انتقال ابنه للأهلي في ظل صراع القطبين على الظفر بخدمات اللاعب في شتاء 2018، وقال والد محمد شريف في تصريحات متلفزة في وقت سابق: «أنا زملكاوي، ورغم ذلك تمنيت بالفعل أن يلعب نجلي في الأهلي، لانه الأكثر استقرارًا».