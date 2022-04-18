الطيب: لا يجوز إطلاق الوهاب على البشر فطبيعتهم لا تقبل العطاء بلا مقابل

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن اسم الله "الوهاب" هو اسم من أسماء الله الحسنى، ورد ذكره فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع قال تعالى: "وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب"، وقال تعالى :"أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب"، وقال: "قال رب اغفر لى وهب لى ملكاً لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب".





وأوضح أن "الوهاب" مأخوذ من "الهبة" وهى العطاء أو الإعطاء، فإنك إن وهبت شيئا لأحد فمعناه أنك تعطيه إياه بشرط أن يكون هذا العطاء بدون مقابل.

وأكد الإمام الأكبر خلال الحلقة الـ (17) من برنامجه الرمضانى "حديث الإمام الطيب"، أن اسم "الوهاب" لا يتصف به إلا الله - سبحانه وتعالى - لأن الله تعالى هو من يعطى بغير مقابل، أما غيره يعطى وينتظر مقابل وخاصة إذا أعطى مالاً ولا عجب فى ذلك فإن المال قُدِّم على الأولاد فى أكثر من موضع قال تعالى: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا" وقال أيضا "والذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم"، ولذلك من يعطى من الخلق لابد أن ينتظر مقابلا لعطائه ويصعب عليه أن يعطى بدون مقابل.

وأضاف الإمام الأكبر، أن اسم "الوهاب" لا يجوز شرعًا إطلاقه على البشر لأن طبيعتهم لا تقبل أن تعطى أبداً بلا مقابل، حتى أنواع العطاء البشرى مدفوعة الأجر سلفا، فسرورك بأولادك والبهجة التى تشعر بها كلما نظرت إليهم وكلما كبروا أمامك هى مقابل، موضحا أنه لا يمكن اعتبار عطائك لأولادك هبه لأنك تعطيهم لتفرح ولتستمتع وهذا مدفوع مقدما، لافتا إلى أن الكل يعطى مع الانتظار إلا "الوهاب" -سبحانه وتعالى"، هو وحده فقط الذى يعطى ويمن بدون سؤال وبدون انتظار.

وأوضح الإمام الأكبر أن من صفات هذا الفعل الإلهى أولاً أنه بدون عوض، كما أنه عام لا يختص به إنسان دون غيره وإنما يختص به كل كائن وكل الموجودات التى يصلها رزقها حيث هي، مؤكدا أن عطاء الله غير محدود وغير منقطع، فضلا أن الله - تعالى - يهب من غير سؤال الأمر الذى يستوجب الحمد من المخلوق فقد كان النبى (ص) عندما يلبس شيئا جديدا يقول: "الحمد لله الذى رزقنيه من غير حول منى ولا قوة، اللهم ألبسنى من ثياب الجنة" ثم يذهب إلى ردائه القديم فيتصدق به، موضحا فضيلته أن نعم الله لا تنتهى فلو نظرنا إلى جائحة كورونا ذلك الفيروس الضعيف وما تكبده العالم فى اقتصاده بسببه، نستطيع أن نتخيل إذا استشرى أمره أكثر من ذلك لكانت الحياة فى نهايتها، إذا فالإنسان عاجز فهو بحول الله وقوته كما قال النبى (ص).

واختتم فضيلة الإمام الأكبر حديثه بأن الأفعال التى يخلقها الله فى عباده قسمين قسم تظهر خلاله مظاهر نعمة الله مثل "المال، الأولاد، الصحة، والعلم، إلى آخره"، فهذه أفعال واضح جدا أن اسم "الوهاب" ينطبق عليها تماما، لكن هناك نوع آخر من الأفعال التى يخلقها الله - سبحانه وتعالى - فى عباده وهى أفعال فى ظاهرها تترتب عليها أنواع من الآلام مثل "مرض، فقر، ألم، حزن، وغيره" وهذه من الأشياء المكروهة بالنسبة للإنسان ولا أستطيع أن أقول إن اسم "الوهاب" ينطبق عليها لأنها ليست من النعم، بل هى من الابتلاء والاختبار.