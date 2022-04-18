جامعة قناة السويس: دعم إنشاء معمل مركزى للدراسات العليا بكلية الطب البيطرى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن كلية الطب البيطرى من الركائز الأساسية بالجامعة، وأن خريجيها يزيد الطلب عليهم فى الأسواق وفى المجتمع، مؤكدا دعمه الكامل لإنشاء وتجهيز المعمل المركزى الدراسات العليا والبحوث بالكلية.





وأكد مندور - خلال مشاركته، اليوم الإثنين، فى حفل تكريم الطلاب الفائزين بجوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم بكلية الطب البيطرى - أن توجه الدولة فى المرحلة الحالية يركز على زيادة الثروة السمكية والحيوانية بهدف الاكتفاء الذاتى بل والتصدير للخارج، وأكبر دليل على ذلك أن نسبة البطالة تكاد تكون معدومة فى هذا المجال. من جانبها، قالت الدكتورة أمينة دسوقى وكيل الكلية، إن هذه المسابقة يتم تنفيذها لأول مرة بالكلية، حيث رحبت الإدارة بتلك المسابقة الهادفة، مقدمة الشكر لصاحب الفكرة الدكتور أحمد صلاح، حيث استمع رئيس الجامعة لتلاوة الطلاب لآيات القرآن الكريم، مشيدة بمستوى الطلاب وخُلقهم والتزامهم.

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