البابا تواضروس ينعى القمص بولس رزق كاهن كنيسة الملاك بسوهاج

جدة - نرمين السيد - توفى، اليوم الإثنين، القمص بولس رزق كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بسوهاج، التابعة لإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، عن عمر تجاوز 73 سنة، بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 24 عاما.





أودع جثمان الأب الراحل فى كنيسته، وحضر جزء من صلوات السواعى النهارية ليوم اثنين البصخة، وأتيحت فرصة لأبناء الكنيسة لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم نقل إلى كنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج "مقر المطرانية"، حيث أقيمت صلوات تجنيزه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، ضمن صلوات الساعة الحادية عشرة من يوم اثنين البصخة، بحضور الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية، ومجمع كهنتها، وبعض من كهنة إيبارشيتى إخميم وساقلته، البلينا، وأعداد كبيرة من شعب سوهاج.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء للأنبا باخوم أسقف إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى وفاة القمص بولس رزق، كما طلب تعزية لابنيه الراهب القس أنسطاسى آفا مينا والقس يوحنا بطرس وشقيقه القمص بيشوى رزق، ملتمسا عزاءً لشعب كنيسته، وبقية أفراد أسرته المباركة، طالبا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ولد القمص بولس رزق يوم 13 مارس 1949 وسيم كاهنا يوم 5 ديسمبر 1997 ونال رتبة القمصية يوم 24 مارس 2013.