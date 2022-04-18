السفير المصرى يبحث التعاون المشترك مع وزيرة خارجية بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولى، سفير جمهورية مصر العربية فى واجادوجو، "أوليفيا روامبا" وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمى والبوركينيين بالخارج، حيث تناول اللقاء مختلف أطر العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين مصر وبوركينا فاسو، كما قام السفير بتهنئتها على توليها مهام منصبها الجديد.





وتم استعراض ملفات التعاون الثنائى، وبخاصة الدورات التدريبية المتنوعة والمتخصصة المُقدمة لصالح مُختلف الكوادر البوركينية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عامى 2021 و2022 من أجل بناء القدرات ودعم عملية التنمية فى بوركينا، حيث أعرب السفير عن استمرار مصر فى تقديم الدعم المتواصل لصالح الشعب البوركينى الشقيق. ومن جانبها، رحبت الوزيرة بالتعاون مع مصر فى مختلف المجالات، معربة عن تطلعها إلى تكثيف هذا التعاون خلال الفترة القادمة. كما أشادت بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدة على أهمية العمل المشترك لمنح العلاقات الثنائية مزيدًا من الفاعلية والنشاط.

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