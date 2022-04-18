عاجل.. تفاصيل مناهج ونظام تقييم الصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - يقف نظام التعليم الجديد 2.0، الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتبارا من العام الدراسى 2018-2019، على بعد أيام من انتهاء الصف الرابع الابتدائى، ليصعد إلى الصف الخامس فى العام الدراسى المقبل 2022-2023، مكملا حلقة جديدة من تطوير نظام المناهج وأنظمة التقييم، التى تستهدف الانتقال من المنهج السطحى إلى الفهم ومن التلقين إلى تنمية المهارات، إضافة إلى قياس نواتج التعلم ومدى استفادة الطلاب من المناهج الجديدة والتفاعل معها، وتحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب، لإخراج جيل تتناسب مهاراته مع متطلبات سوق العمل فى القرن الـ21.

ولا يؤدى طلاب الصفوف الثلاثة الأولى أية امتحانات ويتم تقييمهم، عن طريق معلمى الفصول بطريقة الألوان، التى تكون مرشدا يحدد المهارات التى يتقنها التلميذ والأخرى التى تحتاج المزيد من التعلم.

وفى هذا الإطار نقدم تفصيلا لجميع المواد الدراسية التى يدرسها طلاب الصف الرابع الابتدائى، ونظام التقييم وشروط الانتقال للصف الخامس، وأيضا جدول امتحانات نهاية العام.

المناهج الدراسية المطبقة على طلاب رابعة ابتدائى

فى بداية العام الدراسى، حددت وزارة التربية والتعليم المناهج الدراسية التى يدرسها طلاب الصف الرابع الابتدائى، والتى تنقسم إلى مواد أساسية تضاف للمجموع، وأخرى لا تضاف للمجموع ولكن تشترط النجاح، وهى كالتالى:

1) التربية الدينية الإسلامية.

2) التربية الدينية المسيحية.

4) القيم واحترام الآخر.

4) اللغة العربية.

5) المهارات المهنية.

6) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

7) اللغة الانجليزية "Connect".

8) العلوم.

9) الدراسات الاجتماعية.

10) الرياضيات.

11) التربية البدنية والصحية.

12) التربية الفنية.

13) التربية الموسيقية.

14) أنشطة التوكاتسو.

15) اللغة الانجليزية "Connect plus".

عناصر للتقييم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 3 عناصر يتم تقييم الطلاب وفقا لها، كالتالى:-

1) الاختبارات ويخصص لها نسبة 60% من المجموع.

2) المهام الأدائية ويخصص لها نسبة 35% من المجموع.

3) المواظبة على الحضور ويخصص لها نسبة 5% من المجموع.

بالإضافة إلى التقويم التكوينى، الذى يحدد وفق معدلات الأداء لمقرر القيم واحترام الآخر.

ويشترط على الطلاب حضور ما لا يقل عن 80% من الحصص المقررة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

نظام التقييم للمتعلم

ووفقا للنظام التقييم الذى اعتمدته وزارة التربية والتعليم، بنظام التعليم الجديد 2.0، يجرى تقييم الطلاب وفقا للألوان التالية:-

1) اللون الأزرق: المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف والمهارات "الدرجة من 85 إلى 100".

2) اللون الأخضر: المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة "الدرجة: 65 إلى أقل من 85".

3) اللون الأصفر: المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم "الدرجة من 50 إلى أقل من 65".

4) اللون الأحمر: المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم "الدرجة من 1 إلى أقل من 50".

شروط انتقال الطالب للصف الدراسى الأعلى

ووفقا للألوان التى يحصل عليها الطالب، تحدد وزارة التربية والتعليم مدى استحقاقه للانتقال للصف الدراسى الأعلى كالتالى:-

- ينتقل الطالب للصف الدراسى التالى فى حالة اجتيازه المقررات الدراسية "من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق".

- فى حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثانى، يعيد السنة الدراسية مرة أخرى.

- فى الفصل الدراسى الأول أعلنت النتيجة عن طريق الألوان فقط، لكن الدرجات والنتيجة النهاية تعلن فى نهاية الفصل الدراسى الثانى.

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الرابع الابتدائى كالتالى:

الأحد 8-5-2022: اللغة العربية والتربية الدينية.

الإثنين 9-5-2022: العلوم والمهارات المهنية.

الثلاثاء 10-5-2022: الدراسات الاجتماعية و.ICT

الأربعاء 11-5-2022: اللغة الإنجليزية.

الخميس 12-5-2022: الرياضيات.