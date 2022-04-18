ملك إسبانيا يؤكد أهمية مصر كشريك محورى فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - استقبل الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، وزير الخارجية سامح شكرى، أثناء زيارته الحالية إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك فى إطار الصداقة التاريخية والعلاقات المتنامية التى تجمع بين البلدين.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء مع ملك إسبانيا عن الارتياح للزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا على ضوء تعدد الزيارات والاتصالات المتبادلة وأخرها زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة فى ديسمبر 2021 ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن ثم التطلع للبناء على نتائج اللقاءات والاتصالات الناجحة بين قيادتى ومسؤولى البلدين خلال الفترة الماضية.

وعرض الوزير شكرى، الإنجازات الكبيرة التى حققتها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى وتدشين مشروعات كبرى فى جميع القطاعات فى إطار رؤية مصر 2030، والتطلع إلى تعزيز انخراط الشركات الإسبانية فى المشروعات التنموية وجهود التحول الأخضر، لا سيما فى ظل الخطط المصرية الطموحة فى هذا الشأن واستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وأضاف السفير حافظ، أن اللقاء مع ملك إسبانيا تطرق أيضا لعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وذلك فى ظل حرص البلدين على إحلال الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولى والإقليمى.

ومن جانبه، رحب جلالة ملك إسبانيا بالتقدم المحرز على صعيد تطور العلاقات بين البلدين والتطلع لتحقيق مزيد من التقدم، مع التأكيد على أهمية مصر كشريك محورى فى المنطقة.