محافظ الغربية يتابع الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - حسب بيان - أن الحملة أسفرت فى مدينة طنطا عن ضبط عدد 275 كيسا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بقصد بيعها، كما تم ضبط صاحب محل حديد وبويات وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع عبوات بويات حوائط منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على عدد 37 علبة من البويات أنواع وأحجام مختلفة.

وفى السياق، تم ضبط صاحب محل مواد غذائية وذلك لحيازته أكياس ملح طعام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات، حيث تم التحفظ على عدد 1200 كيس بإجمالى طن و200 كجم، كما تم ضبط 3 من أصحاب محال الأغذية وذلك لعدم إعلانهم عن أسعار السلع الغذائية، وتم تحريز المضبوطات على ذمة المحاضر.

كما تابع المحافظ الحملات الرقابية التموينية على أصحاب المخابز وأصحاب الأنشطة التجارية بمركز ومدينة قطور والتى أسفرت بدورها عن تحرير عدد من المخالفات منها (تحرير مخالفة استيلاء على دقيق بكمية قدرها 4 أجولة، مخالفة تجميع دقيق مدعم)، وتم اتخاذ اللازم قانونيا حيال هذه المخالفات.

وأسفر المرور على مركز كفر الزيات عن تحرير 6 (مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلديه بناحية قرية أبيار واسديمة والدلجمون، تحرير 4 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية لمخابز بلديه بناحية الدلجمون وابيار وتحرير مخالفتى عدم وجود لوحة مواعيد).