جدة - نرمين السيد - وسأل أيمن مصطفى صاحب المحل، عن حال المواطنين، ورد صاحب المحل: "وضع الناس على قدهم والدنيا صعبة، فى ناس بتاخد أرجل دواجن، وبدى الناس عشان أخد دعوة، وبراعى ظروفهم".
ويطلب أيمن مصطفى من صاحب المحل، أسماء من عليهم الديون، لتقوم مؤسسة حياة كريمة بدفع 7 آلاف جنيه قيمة ديون حوالى 40 أسرة على المحل، كما يتصل بعض من عليهم ديون ويخبرهم بدفع ديونهم ووجود مبلغ من أجل شراء ما يحتاجونه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة تسدد ديون 40 أسرة وتتكفل بمصاريفها فى رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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