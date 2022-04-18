/692836/محافظ-الشرقية-تنفيذ-10-مشروعات-في-قطاع-الكهرباء-بتكلفة-500-مليون-جنيه

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس عصام عبد الله الحسيني رئيس قطاعات كهرباء الشرقية لتهنئته بمهام منصبه الجديد وذلك بمكتبه بالديوان العام ، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة الكهرباء داخل المحافظة.

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اطلع المحافظ على خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة وحجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ، وتمت الإشارة إلي أنه جاري تنفيذ عدد 10 مشروعات ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط وإحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد متوسط هوائي بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه ، في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

محافظ الشرقية: تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الكهرباء بتكلفة 500 مليون جنيه

أكد محافظ الشرقية ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتحسين التيار الكهربي بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع تُساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.