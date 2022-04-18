رامز جلال ساخرًا من إطلالة محمد شريف: «لابس جلابية وبيسلك بلاعة ببنطلونه دا»

/692831/رامز-جلال-ساخرا-من-إطلالة-محمد-شريف-لابس-جلابية-وبيسلك-بلاعة-ببنطلونه-دا

سخر الفنان رامز جلال من محمد شريف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال حلوله ضيفًا في الحلقة السابعة عشر ببرنامج "رامز مو في ستار".

دوت الخليج يرصد سخرية رامز جلال من لاعب الكرة محمد شريف.

محمد شريف ببرنامج رامز موفي ستار

قال رامز جلال عن إطلالة محمد شريف: «كان بيسلك بلاعة ببنطلونه دا ودقنه وشنبه بتوع مراهقين.. ولابس مدرعتين في رجله، مش لابس تيشرت لابس جلابية، قليل الأدب ومحروم من الأكل.. شغال في البلدية".

أحمد بلال: محمد شريف لا يجيد التعامل بالرأس مع الكرات.

انتقد أحمد بلال، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، التغييرات التي أجراها بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأضاف أحمد بلال خلال تصريحات تليفزيونية، موسيماني أخطأ بالدفع باللاعب بيرسي تاو في مركز المهاجم الصريح، واللعب على الكرات العرضية العالية، خصوصًا أن محمد شريف لا يُجيد التعامل بالرأس مع الكرات العرضية، بالإضافة إلى الثلاثة صناع اللعب الذين لا يجيدون أيضًا اللعب بالرأس.

خرج محمد شريف مهاجم فريق الأهلي من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مباراتي السنغال في تصفيات المونديال. وخلت قائمة منتخب مصر من تواجد محمد شريف مهاجم الأهلي علي الرغم من عودته للتهديف في الفترة الأخيرة مع فريقه. يذكر أن محمد شريف قد كان ضمن قائمة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة لكنه لم يشارك سوي بضعة دقائق. و أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قائمة الفراعنة لمواجهتي السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

تلقي محمد شريف عروض أوروبية

هذا وقد حرص مسؤولو النادي الأهلي على التواصل محمد شريف مهاجم الفريق بعد الحديث عن تلقيه عروض أوروبية للرحيل عن الفريق في الموسم المقبل عقب تألقه مرة أخرى بدوري أبطال إفريقيا.

وتحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة مع محمد شريف حول حقيقة وصول عرض من سامبدوريا الإيطالي للتعاقد معه في الموسم المقبل وخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وأبلغ محمد شريف مدير الكرة بالنادي الأهلي أن العرض الذي وصله لم يرتق للدرجة الرسمية ووصله من أحد وكلاء اللاعبين الذي أخطره باهتمام سامبدوريا الإيطالي بالحصول على خدماته الفنية.

وكان محمد شريف قد استبعد من القائمة النهائية للمنتخب الوطني التي تستعد لخوض مباراتي السنغال، يومي 25 و9 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022.