/692820/أمين-عام-حماة-الوطن-يهنئ-البابا-تواضروس-بعيد-القيامة-المجيد

هنأ النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنيا ان تعود هذة المناسبة عليهم بالخير والمحبة والسلام.

دوت الخليج أمين عام حماة الوطن يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد أكد اللواء طارق نصير منذ فجر التاريخ وهناك تلاحم وترابط بين المسلمين والمسيحيين للحفاظ على وحدة الوطن الذي سيظل يجمعنا وتتالف فية ارواحنا. متمنيا لقداستة ولكل الأخوة الأقباط في مصر والعالم الخارجي بوافر الصحة والسعادة، وأن يعيد هذة المناسبة عليهم بالخير و السلام وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر تحت قيادتها الرشيدة.

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