شوقي علام: مفتى الجمهورية: الرسول أراد دوما إعطاء دروس فى المشورة والأخذ بالأسباب

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الإمام القرافى قسم تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 4 أقسام، مشيرا إلى أن هذه الأقسام "مبلغا، وقاضيا، ومفتيا، وإماما".
وأضاف مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، خلال لقائه فى حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "مكارم الأخلاق فى بيت النبوة" والذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن الرسول أراد دوما أن يعطى دروسا فى المشورة والأخذ بالأسباب، متابعا أن معركة بدر بها كل الفروق التى يتصورها الذهن.
وأشار الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إلى أن أن المسلمين فى معركة بدر كانوا ثلث عدد قريش لكن الله عز وجل أعزهم بجنود لم يروها، لافتا إلى أن أهل السيرة قالوا بأن كل معركة دخل فيها الرسول تسمى غزوة.
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