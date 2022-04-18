ضبط مدمن امتطى حصانا وادعى النبوة في الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تجول أحد الأشخاص بحصان بأحد الشوارع بمحافظة الإسماعيلية ويدعى النبوة. تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية "له معلومات جنائية") ويمتلك 2حصان يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة ، وأنه من مدمنى المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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