الارصاد:حالة الطقس غدا الثلاثاء انخفاض فى درجات الحرارة.. والصغرى بالقاهرة 16درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا، حيث من المتوقع أن يكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية.
بينما يكون الطقس حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتنشط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية .
وفيما يلي نعرض بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا:
- القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.
- الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجات.
- مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجات.
- قنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجات.
- أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.
- سانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 15 .
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