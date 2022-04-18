محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذى لتطوير المدخل الشرقى

جدة - نرمين السيد - ناقش طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة مدخل محافظة سوهاج الشرقى من ناحية مركز أخميم بالتعاون مع جهاز تعمير جنوب الصعيد.





ووجه المحافظ بالتنسيق بين الرى والزراعة وجهاز التعمير لسرعة الانتهاء من أعمال تدبيش ترعة "الخلوة" والبدء فورًا فى أعمال الرصف بالتوازى مع العمل فى باقى قطاعات الطريق للإنتهاء منه فى أقرب وقت ممكن. كما وجه المحافظ مسئولى جهاز التعمير والشركة المنفذة بالبدء فى أعمال تطوير ميدان الصينية بأخميم وكذلك الجزيرة الوسطى وتوسعة الطريق الملاصق لها، لافتًا إلى أن أعمال تطوير المدخل الشرقى لسوهاج تشمل أعمال رصف وتجميل طريق الطواحين بداية من الطريق السريع الشرقى وحتى ميدان "الثلاث وزات" بمدينة أخميم، وإنشاء بوابة للمدخل الشرقى وكذلك رصف المسافة من صينية مدينة أخميم وحتى كوبرى أخميم العلوى بطول 1.5 كيلومتر بالحارتين لتكتمل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أخميم / سوهاج بطول 11 كيلومترًا. حضر الاجتماع المهندس مجدى إبراهيم وكيل وزارة الرى بالمحافظة، والمهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندس محمد المشنب ممثلاً عن جهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندس محمد عبد العاطى مدير عام هيئة الطرق والنقل.

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