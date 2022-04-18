محافظ كفر الشيخ: رفع 2067 طنًا من القمامة على مستوى المحافظة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أن مجالس المدن نجحوا فى رفع 2067 طنًا من القمامة والمتولدات اليومية من الشوارع والميادين وتم نقلها إلى المقالب العمومية من خلال الشاحنات والمعدات الكبيرة.





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