حياة كريمة تكافئ شابة تعمل فى التمريض (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأخبر أيمن مصطفى من برنامج حياة كريمة، أن والدته فى حاجة مساعدتها لرعايتها، ويحاول أن يعطيها مبلغا ماليا إلا أنها ترفض.
وقالت الشابة: "أول شهر نزلت أخدت 450 جنيها وبعدين زدت 50 جنيها بعد سنة، وأنا بحب التمريض وكنت بعيط زمان عشان أدخل تمريض، أنا مش مستنيه الفلوس أد ما مستنيه الخير والدعوة، أعمل إيه بالفلوس، فى ناس كتير زى".
وبعد مرور 20 دقيقة تقابل الفتاة سيدة مسنة "متفقه مع البرنامج"، وتخبرها أنها ستقوم غدا بعملية تغيير مفصل حوض، لتخبرها الفتاة أنها معها لو احتاجت أى شىء وأنها مثل ابنتها.
ليقابلها أيمن مصطفى، مرة أخرى، ويعطيها ميدالية أبطال مبادرة حياة كريمة، كما تقوم المؤسسة بتجهيزها بما تحتاجه من أجل الزواج.
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