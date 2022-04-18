محافظ دمياط تبحث الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق غير المخططة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته، اليوم الإثنين، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة دمياط، بحضور حازم حسن رئيس مجلس إدارة شركة كير "الجهة المُنفذة للمشروع"، واستشارى المشروع.

ووجهت المحافظ - خلال الاجتماع - بتذليل كافة العقبات للإسراع بالمعدلات التنفيذية للمشروع، والدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لتحقيق ذلك، واستكمال الدراسات المُتعلقة بالمشروع، مؤكدة على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة العاملين بالمنطقة، وإحاطة الموقع بسور كامل من الجمالون.

كما تناول اللقاء مناقشة المحافظ آخر المستجدات بمنطقة الأحمدى ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، حيث وجهت بالعمل وفقًا للخطة الزمنية المحددة والمواصفات والمعايير الفنية.