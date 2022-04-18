الشباب والرياضة تواصل فعاليات مبادرة «دراجة الخير» خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - ترتكز المبادرة على قيام مجموعة من الشباب باستخدام الدراجات والمرور على المواطنين فى شوارع القاهرة لتوزيع مجموعة من المطبوعات عن برامج وأنشطة الوزارة، بالإضافة إلى توزيع مياه وعصائر على المواطنين عند وقت الإفطار خلال أيام شهر رمضان المبارك.

تتفذ المبادرة من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بهدف تعزيز دور الشباب فى المساعدة المجتمعية، ونشر ثقافة استخدام الدراجات والممارسة الرياضية.