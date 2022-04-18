/692823/تعرف-علي-فعاليات-مستقبل-وطن-اليوم-في-المحافظات-صور

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الإثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

في محافظة الجيزة

استكملت أمانات مراكز البدرشين، والعياط، والوراق، توزيع مساعدات المواد الغذائية على المواطنين في القري الأكثر احتياجاً بالمركز، وتستهدف توزيع المساعدات علي جميع قرى مركز العياط، والبدرشين والوراق، وهي حملة مستمرة طول شهر رمضان الكريم لمد يد العون والمساعدة لأهالينا وتم توزيع كافة المواد الغذائية الأساسية على الفئات الأكثر احتياجًا، وفي نفس السياق، واصلت أمانة مركز العياط حملتها لمكافحة فيروس كورونا، حيث تم مواصلة فاعليات حملة مكافحة فيروس كورونا في تسجيل الراغبين في تلقي لقاحات ضد فيروس كورونا وكانت حملة التطعيم اليوم بقرية القطوري، وشهدت القوافل الطبية المتنقلة أو الثابتة إقبالًا كبيرًا بشكل منظم لتلقي أمصال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وجاء ذلك تخفيفًا ومساعدة ورعاية صحة أهالينا المواطنين من المسنين والمرضي والشباب والمرأة وغيرهم بمختلف الأعمار العمرية، ومن جانبه، افتتحت مركز أبو النمرس، المعرض الـ52 للأسرة المصرية الذي لاقى إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين الذين أشادوا بالمعرض ودوره الخدمي فى توفير السلع بأسعار مناسب، وكما افتتحت أمانة منفذاً لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة وبيع اللحوم بأسعار أقل من السوق بكثير حيث يباع كيلو اللحم البلدي بـ95 جنيهًا وذلك دعما للأهالي والقضاء علي جشع التجار ومحاربة الغلاء، وفي الوقت نفسه، واصلت أمانة قسم إمبابة فعاليات الموسم الرابع لدورة مستقبل وطن الرمضانية على ملعب تشيلسى بامتداد شارع الوحدة، واسفرت مباريات اليوم عن فوز فريق بلاك ديفيلز علي فريق التيميت بنتيجة 5/11 في المباراة الاولي، أما المباراة الثانية انتهت بفوز فريق القاضية ممكن علي فريق إيجل بنتيجة 4/5.

وفي محافظة كفر الشيخ

أجرت أمانة مركز مطوبس، المسابقة الدينية، فى حفظ القرآن الكريم على 3 مستويات: المستوي الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، المستوي الثاني نصف القرآن الكريم، المستوي الثالث 10 أجزاء من القرآن الكريم، ومن المقرر أن ينظم حفل لتكريم الأوائل من كل مستوي وتوزيع الجوائز.

وفي محافظة بورسعيد

يفتتح أمانة الحزب بالمحافظة، اليوم الاثنين، معرض "أهلا بالعيد" للملابس الجاهزة والأحذية ومستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة، حيث سيشارك في معرض مستقبل وطن للملابس الجاهزة والأحذية ومستلزمات العيد ببورسعيد، العديد من أصحاب المصانع للبيع بسعر الجملة تخفيفاً عن كاهل المواطنين، لافتا سيتم توفير كافة احتياجات المنزل بمحافظة بورسعيد، خلال أيام العيد من ملابس جاهزة وأحذية وحلويات العيد بأنواعها المختلفة وبأسعار مخفضة لأهل بورسعيد، وفي شأن مختلف، ينظم الحزب عدد من الفعاليات على مدار شهر رمضان المبارك، ما بين توزيع المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً، وتوزيع التمور والعصائر على الصائمين، توزيع وجبات إفطار ساخنة، مسابقات دينية، وأيضاً ندوات تثقيفية ومبادرات مجتمعية تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفي محافظة جنوب سيناء

واصلت أمانة مدينة دهب، زياراتها إلى الأسر الاكثر احتياجا، لتوزيع شنط من المواد الغذائية في وديان العراضه، النواميس، غزاله، ضمن قافة أهل الخير، وذلك من منطلق حرص الحزب على التواصل المستمر مع المواطنين واستكمالا لمبادرات وتحركات الحزب لدعم ومساندة الدولة في شتى المجالات ومساندة محدودي الدخل.

وفي محافظة أسوان

اختتمت أمانة مركز إدفو، فعاليات الدورة الرمضانية لهذا العام والتى أشرفت عليها أمانة الشباب وقد حقق فريق مدينة ادفو الفوز بالمباراة النهائية على فريق الرمادى بضربات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة، حيث سيتم تصعيد فريق مدينة ادفو ليلعب التصفيات النهائية على مستوى المحافظة فى الأسبوع الأخير من الشهر الكريم.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.