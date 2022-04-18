محمد إسماعيل "نائب التنسيقية "يطالب بتحويل مخالفات الهيئات الإقتصادية للنيابة الإدارية..فيديو

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وجه النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات على المجهود الكبير فى إعداد التوصيات والملاحظات علىت التقرير الختامى للموازنة العامه للدولة.

دوت الخليج

وأضاف "نائب التنسيقية" فى الجلسه العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، والتى تشهد مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021 ، أن هناك ملاحظات كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام 2016 ولم يتم تلافى تلك المخالفات فى الهيئات المختلفه ولم تقوم الحكومة بأحالة المسئولين ومجالس إدارة تلك الهيئات للجهات القضائية وفقا للماده 5 من القانون 61 لسنة 1963 .

محمد إسماعيل يطالب بتحويل مخالفات الهيئات الإقتصادية للنيابة الإدارية

وأوضح "إسماعيل"، أن الوزير المختص عن الهيئة عليه تحويل المخالفات إلى النيابة الادارية .

وتابع "نائب التنسيقية" أن عدم الاستفاده من بعض المشروعات الاستثمارية يرجع لأسباب فنية، كما أن الخسائر التى لحقت بالمشروعات الإستثمارية جاءت بسبب عدم متابعة تلك المشروعات أو أعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء فيها ومثال ذلك "الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى" فى 10 محافظات بلغت الآثار المالية الناجمة عن تأخر المشروعات بقيمه 9.9 مليار جنيه

وطالب إسماعيل، الحكومة بالتفكير داخل الصندوق أولا حيث أن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير تتزايد عاما بعد عاما فقد كانت ٢٢٦ مليار جنيه عام ٢٠١٦ ووصلت إلى ٤٦٥ مليار جنية العام الحالى مما يمثل ٩٩ % من العجز النقدى.

كما طالب الحكومة يتلاقى تلك الملاحظات و الرد على المجلس الموقر بما تم من إجراءات.

وأضاف إسماعيل: الملاحظات مقررة من عام 2016، و سبب إدراج تلك الملاحظات في التقرير المعروض هي عدم تقديم المسئولين للتحقيق.

محمد إسماعيل: لابد من محاسبة المسئولين عن عدم إدراج الملاحظات بشأن الحساب الختامي لعام 20-21

وتابع عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: هناك ملاحظة آخري وهي تأخيرتنفيذ المشروعات أو عدم الاستفادة منها لأسباب فنية، مشددا علي ضرورة متابعة وزارة التخطيط للمشروعات الاستثمارية التي تخرج من الموازنة العامة للدولة، والتي بسبب عدم وجود دراسات جدول دقيقة لها تؤدي إلي تأخر تلك المشروعات، علي سبيل المثال أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في 10 محافظات يوجد بها 9.9مليار جنيه خسائر مالية.