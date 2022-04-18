/692827/رئيس-الوزراء-يستعرض-مقترحات-نظم-الإدارة-والتشغيل-لمدينة-الفنون-والثقافة-بالعاصمة-الإدارية-الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بنظم الإدارة والتشغيل لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد أمين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

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واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الدولة على نجاح هذا المشروع القومي الكبير، مشيرا إلى أن هناك تصورا بأن يتم تشكيل هيئة لإدارة هذه المدينة الحضارية على غرار المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة، كما أن هناك عددا آخر من المقترحات التي تسهم في جودة إدارة وتشغيل هذه المدينة الفريدة .

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التصورات المقترحة لإدارة وتشغيل عدد من الأنشطة التي تتألف منها مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال هيكل تنظيمي واضح تتحدد فيه المسئوليات والاختصاصات، بحيث يكون لدينا هيكل على أعلى مستوى من نظم الإدارة الحديثة التي تتماشى مع مكانة هذا الصرح العملاق.

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات نظم الإدارة والتشغيل لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، أنه يتعين السعي لتحقيق التمويل الذاتي للمدينة، من خلال الدخول في شراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية التي تعمل في نطاق التخصص نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم عدداً من المتاحف، والمسارح، ومراكز الإبداع، والحدائق، بما يجعلها نقطة جذب لعديد من الفنون ومجالات الإبداع، وقد شهدت المدينة افتتاح قاعة الموسيقى، التي تعد أيقونة فنية تم تشييدها وفقًا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية.