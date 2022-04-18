وزير الأوقاف: نواجه التفريط والتسيب بنفس حماسنا لمواجهة الإفراط والتشدد

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة “رؤية” للفكر المستنير المترجمة باللغات المختلفة، كتاب : "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة" باللغة السواحيلية بإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن منهجنا هو الوسطية دون إفراط أو تفريط ، ونواجه التفريط والتسيب بنفس حماسنا لمواجهة الإفراط والتشدد .

ويهدف هذا الكتاب إلى بيان مخاطر الإلحاد المسيس أو الموجه الممول ، قصد الإتيان على مجتمعاتنا من داخلها وتفتيتها بأيدي بعض أبنائها.

ويفرق بين حرية المعتقد الاستهداف السياسي تحت مسمى حرية الاختيار ، فحرية المعتقد مكفولة ، والاستهداف الموجه قصد إثارة الفوضى وإسقاط الدول أو إضعافها أو تمزيقها من الداخل أمر لا يمكن أن يقبله أحد .

كما يقدم الكتاب حلولا لمواجهة الفكر الإلحادي ومعالجة أسبابه وتفنيد شبه الملحدين , مع إبراز أهمية التدين الصحيح الخالص لوجه الله تعالى وليس التدين الشكلي أو السياسي , الصادّ عن دين الله.

ويتناول الطرق الوقائية والعلاجية للإلحاد، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والمجتمعية في التوعية بمخاطره وتحصين مجتمعاتنا منه.