محافظ الشرقية يؤكد التصدى لجشع التجار ومحتكرى السلع الغذائية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده اليوم الاثنين لمركز ومدينة منيا القمح ومتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئى صحى للمواطنين، وكذلك الوقوف على مستوى الخدمات فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وبحسب بيان صحفى صدر عن المحافظة، فقد بدأ غراب جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع (سعد زغلول - الحرية - الجمعية الشرعية - مسجد الصحابة - مستشفى الصفوة - ميدان الشهيد أحمد المنسى)، مشددا على المهندس محمد عبدالوهاب رئيس مركز منيا القمح بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق لإزالة كافة المعوقات أمام الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف لسرعة إنهاء الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بإعادة رصف ورفع كفاءة شارع ترعة مصطفى أفندى تنفيذا لخطة المحافظة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أحد شوادر بيع الخضروات للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المبالغة أو المغالاة فى الأسعار.

واختتم جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدخل المدينة بطريق شبلنجة /منيا القمح (مثلث بنها) والتى تشمل توسعة المدخل وتركيب لوحات جدارية وغرس أعمدة إنارة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على مدخل المدينة.