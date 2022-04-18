محافظ الجيزة يبحث مع سفير الأردن بمصر سبل تعزيز الشراكة

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، عمق العلاقات التى تربط مصر والمملكة الأردنية على مر التاريخ والتى تبدو واضحة فى توافق الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين.





جاء ذلك خلال استقبال محافظ الجيزة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، وذلك فى إطار دعم العلاقات الودية وتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان وتعزيز سبل الشراكة. وخلال اللقاء، استعرض محافظ الجيزة عددا من المشروعات القومية التى تنفذ على أرض الجيزة فى ظل الطفرة الإنشائية والحضارية الكبيرة التى تشهدها للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأشاد السفير أمجد العضايلة بالإنجازات الجارية، مشيرا إلى أنه لا يكاد يمر شهر إلا وهناك إنجازا جديدا مضيفا أن ما تشهده مصر فى السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يثير فخر وإعجاب كل عربى.

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