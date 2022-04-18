بتكلفة 157.3 مليون جنيه إنشاء محطة معالجة صرف بالشرقية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الإثنين، إنه جار إنشاء محطة معالجة للصرف الصحى بمركز ديرب نجم بطاقة تصميمية 10 ألاف متر مكعب/يوم وبتكلفة 157 مليونا و338 ألف جنيه لتقديم مشروع صرف صحى آمن وسليم وحفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.





ووجه المحافظ - حسب بيان - رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة المهندس عامر حلاوة، بضرورة إلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والمواصفات المحددة، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظا على صحة وسلامة الجميع. ومن جانبه، صرح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحى ديرب نجم يخدم أهالى قرى أبوعيد - صهبرة - منشأة صفوت - تل القاضى - كفر الجنيدى - صفط زريق - القطايع - عزبة شمرزة - عزبة فردان أبو هاشم. وتابع رئيس الشركة، أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع وصلت 99 % حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية وخدمات التصميمات 99 % والأعمال الكهروميكانيك من الداخل والخارج 100 % وتم إصدار شهادة الإكمال للمشروع وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمنى المحدد.

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