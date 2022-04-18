محافظ شمال سيناء يؤكد توافر كافة الخدمات فى مختلف القطاعات

جدة - نرمين السيد - وأشار شوشة - خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع أعضاء الصالون الثقافى برئاسة سعيد العيسوى - إلى عودة الحياة الثقافية للمحافظة بافتتاح قصر ثقافة العريش، موضحًا أن افتتاحه يعد استعادة قوية وجادة وفعالة للحياة الثقافية بالمحافظة تأصيلا لقوة مصر الناعمة فى نشر قيم الانتماء والوطنية والتسامح وصون الهوية.

واستعرض المحافظ - بحسب بيان صحفى - المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاعات الصحة ومياه الشرب والكهرباء والطرق، مشيرًا إلى قيام مختلف مؤسسات الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى شتى القطاعات على أرض المحافظة.

من جانبه، أكد محمود حنفى وكيل مديرية الثقافة بالمحافظة أن المديرية تُنفذ مشروعات ثقافية فى مختلف قصور الثقافة بمختلف مدن المحافظة إلى جانب استمرار ليالى رمضان الثقافية والفنية، مشيرًا إلى أن الصالون الثقافى برئاسة سعيد العيسوى يجرى من خلاله طرح مشاكل المواطنين إلى جانب النواحى الفكرية والأدبية.