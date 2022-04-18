عاجل.. الأوقاف: لا صحة لمنع اصطحاب الأطفال فى صلاة الجمعة أو العيدين

جدة - نرمين السيد - انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال فى صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد على مستوى الجمهورية.





وتواصل المركز، مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لمنع اصطحاب الأطفال فى صلاة الجمعة أو العيدين بالمساجد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات أو تعليمات بهذا الشأن، مؤكدة على السماح للمواطنين باصطحاب الأطفال للمساجد أو دخول الأطفال بأنفسهم لأداء جميع الصلوات بما فيها صلاة الجمعة والعيدين بشكل طبيعى دون أى تغيير، مع مراعاة أن يكون الطفل مميزا يفهم معنى المسجد وآدابه ويحسن أداء الشعيرة، مع التشديد على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعى وجميع الضوابط التى حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحريا للدقة.

وفى سياق آخر، سيتم السماح بأداء صلاة العيد بذات ضوابط العام الماضى فى المساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، كما أنه سيتم منع صلاة العيد فى الساحات، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد فى المساجد دون الساحات المفتوحة التى يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها أو التحكم فى تدافع الناس عليها.

وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمى للوزارة ar.awkafonline.com، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]