المفتى: معركة بدر تعطى دروسا كفيلة لتكون فى حاضرنا نقطة انطلاق للاستقرار

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية: "إذا أحسن المسلم الظن بالله، وبذل الجهد فى تحصيل الأسباب، وأتبع ذلك بحسن التوكل على الله والاستعانة به مع الصبر على البلاء، هيأ الله عز وجل له من الأسباب التى لا تخطر له على بال ما يكون معينا له على تحقيق النصر والفوز، على الرغم من ضعفه وقلة مؤنته فى الحياة، وهذا هو ما حدث فى معركة بدر الكبرى".





جاء ذلك خلال لقائه الرمضانى اليومى فى برنامج "مكارم الأخلاق فى بيت النبوة" مع الإعلامى حمدى رزق، الذى عرض على فضائية صدى البلد، اليوم الإثنين، مضيفا أن المسلمين فى بدر كانوا فى فقر وحاجة، وكانوا قليلى العدد والعدة، فى وقت كانت فيه قريش قوية وذات منعة، وتملك من العتاد والأعداد ما يفوق المسلمين، وفى عصر كان ميزان القوة العسكرية فيه لصاحب العدد الأكبر فى العدد والعدة، وعلى الرغم من كل هذا فقد انتصر المسلمون فى معركة الفرقان، وثبتت أركان دولتهم الناشئة الغضة، وأصبحوا ذوى شوكة تهابهها العرب؛ لأنهم أحسنوا الظن بالله واستنفدوا الأسباب وتعلقت قلوبهم بالتوكل على الله والاستعانة به، فتحقق لهم وعد الله وتأكيده.

ولفت المفتى، النظر إلى أن الأمر فى الاستعداد لقتال العدو لم يقف على التوكل فحسب، بل سبقه أخذ بالأسباب، فقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فى الخروج وخوض المعركة من باب استنفاد الأسباب، فأشار عليه المهاجرون والأنصار بخوض تلك المعركة، إذ العامل الظاهر الذى لا بد أن يكون ساريا فى عقيدة المسلم هو أن يقوم بأخذ الأسباب على أكمل وجه وبكل ما يستطيع.

وأكد مفتى الجمهورية، أن هناك قواعد مستقرة وأمورا ثابتة عند علماء المسلمين فى تفسير النصوص، منها تصرفات النبى الكريم صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وخصوصية بعض المواقف دون غيرها، وهى مسألة واضحة وجلية وضحها كثير من العلماء، ولعل من أبرزهم الإمام القرافى فى كتابه "الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام" فقد فرق بين تصرفات النبى الكريم فى أنحاء أربعة، وهى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف بمقتضى كونه مبلغا عن ربه، وقد يتصرف بمقتضى كونه قاضيا، أو كونه مفتيا، أو كونه وليا وإماما للمسلمين فى حالات أخرى، وهذه أمور كانت حاضرة وبقوة ومعروفة عند الصحابة الكرام.

وأشار إلى أهمية المعالم البارزة التى تميزت بها معركة بدر الكبرى، من إيثار السلم واستنفاد الخيارات المتاحة للحرب، والشورى بين القائد وجنوده، كما كان حوار سيدنا الرسول الكريم والصحابى الجليل الحباب بن المنذر فى النقاش المتحضر عن أسباب الحرب ودوافعها، وكذلك التخطيط المدروس، وأعمال الرصد والاستطلاع لخطط وخطوط العدو، كل ذلك يعطى دروسا مجيدة، وهى بمجموعها كفيلة لتكون فى حاضرنا نقطة انطلاق فى مسيرة هذه الأمة نحو الاستقرار والتقدم، وتحقيق التكامل بينها وبين العالم والإنسانية.

وناشد الجميع بالاستجابة لنداءات الله عز وجل المتكررة بالتوبة والإنابة له سبحانه، وبرغم أن الباب فى كل الأوقات يظل مفتوحا، فإن مواسم الخير تأتى وكأنها دعوة أخرى، تجدد الأمل أمام العبد فى رحمة مولاه، وفى قبوله سبحانه لتوبة التائبين، فيشدد على أنه هو من يتقبل توبتهم: ﴿وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات﴾، بل ينادى عباده من شدة حرصه على قربهم منه يطلب منهم التوبة من الذنوب فيقول: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون﴾، ثم يعلمهم بأن هذه التوبة يجب أن تكون توبة خالصة، أسماها سبحانه "نصوحا" فيقول لهم: ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا﴾.

وعن شروط التوبة قال، إن العلماء قد حددوها فى أربعة: الندم بالقلب، وترك المعصية فى الحال، والعزم على ألا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى، لا من غيره، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة، وأضاف بعض العلماء أن من شروط التوبة الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار.

واختتم حواره قائلا: "الذنب الذى تكون منه التوبة لا يخلو، إما أن يكون حقا لله، أو للآدميين، فإن كان حقا لله؛ كترك الصلاة مثلا، فإن التوبة لا تصح منه حتى يجتهد قدر طاقته فى قضاء ما فات منها، وهكذا إن كان ما ترك صوما، أو تفريطا فى الزكاة، وأما إن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه، إن كان قادرا عليه، فإن لم يكن قادرا فيجب أن يعزم على أدائه وقت القدرة عليه، وأن يكون ذلك فى أسرع وقت".