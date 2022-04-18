/692822/مسلسل-توبه-الحلقة-17-صبا-مبارك-تنقذ-ابن-عمرو-سعد-من-يد-ماجد-المصري

مسلسل توبه الحلقة 17، دارت حول محاولة ماجد المصري “سيد” في اختطاف نجل توبه “عمرو سعد” و لؤي “اسماء ابو اليزيد” الذي قام بقلتها في الحلقات السابقة وذلك بمساعدة شقيقتها فايزة الذي يهددها بفضحها بشكل متواصل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احداث مسلسل توبه الحلقة 17

رصد توبه الحلقة 17 تعرض احسان “صبا مباركط لعدد من الأزمات على يد زوجة والدها الذي لم يمر على وفاته ايامن وذلك بمحاولة اخذ الميراث منها اذ اخذت هي وابنها كل شيء ولم يتركوا لها سوى الشقة التي تعيش بها، ورغم علاقاتها الطيبة التي كانت تجمعها بشقيقها الا أنه تخلى عنها.

ماجد المصري يحاول خطف نجل عمرو سعد

حاول سيد “ماجد المصري” خطف بودة نجل توبة “عمرو سعد” للمرة الثانية بعد أن بائت محاولته الاولى بالفشل اذ تمكن سيحا من رؤية فايزة وهي تحاول اختطافة واوقفها، ليرسم سيد خطه اخرى وهي وضع مادة مخدرة في شيكولاته تعطيها فايزة للطفل، ولكن للمرة الثانية ينقذه سيحا.

سيحا يلجأ لـ إحسان لإخفاء نجل عمرو سعد

تنتهي الحلقة 17 من مسلسل توبه، بذهاب سيحا لإحسان ومعه بودة، ويطلب منها مساعدته في اخفائه في منزلها حتى لا يتمكن سيد من الوصول له اذ انه يريد بواسطته تهديد توبه، ورغم صدمتها من الموقف الا أنها توافق.

صبا مبارك تنجح في هدم سيطرة طرازن

يأتي خبر لـ احسان “صبا مبارك” بأن خطتها في هدم سيطرة طرازان “محمد لطفيط قد نجحت، بعدما تمكن التاجر الذي يساعدها في محلها هو وعدد من التجار الاخرين الذي اتفقت معه في الحلقات السابقة من بيع البضائع بنصف ثمن سعرها بعيدا عن اعين طرازان.

مسلسل توبه

جدير بالذكر أنه يخوض بطولة مسلسل توبه الحلقة الأولى كلا من عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح، وتعد القناة الناقلة لمسلسل توبه mbc مصر، كما من المقرر أن يعرض العمل على مسلسل شاهد الالكترونية.

يوعرض مسلسل توبه في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، على قناة mbc مصر على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، كما أنه يعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الإلكترونية.