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/692818/محافظ-جنوب-سيناء-يستعرض-أعمال-وآفاق-التنمية-أمام-دفاع-النواب-صور
عرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حجم الأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي.
دوت الخليج
أعمال وآفاق التنمية أمام دفاع النواب
وكشف "فودة" عن افتتاح عدد كبير للغاية من المشروعات شهر أكتوبر المقبل، مضيفا :" قريبا جدا افتتاح مشروع التجلي الأعظم وهو أكبر متحف في العالم، حيث يضم الشجرة المباركة والمكان الذى كلم الله سبحانه وتعالي سيدنا موسى عليه السلام، كما أن الشجرة المباركة خضراء طوال العام.
ودعا "فودة" نواب لجنة الدفاع الأمن القومي لزيادة هذا المكان الذى يضم أشياء فريدة من نوعها، موضحا إن مشروع التجلى الأعظم سيغير المدينة بالكامل، وجارى تنفيذه فى إطار اهتمام القيادات السياسية بتنمية القطاع السياحي.
وأوضح المحافظ أنه جارى تنفيذ مشروع التجلى الأعظم على مرحلتين، سيجرى الإنتهاء من المرحلة الأولى فى شهر أبريل المقبل، والمرحلة الثانية فى نهاية عام 2022 بتكلفة تتخطى الـ 4 مليارات جنيه، وسيشهد العالم مدينة سانت كاترين فى ثوبها الجديد خلال عام فقط.
وأشار إلى أن معدل التنفيذ بالمشروع يسير وفقاً للتوقيتات الزمنية، ويتضمن إنشاء منطقة سكنية جديدة بالزيتونة، تضم580 وحدة سكنية، وتحويل منطقة الوادى المقدس إلى مزار للسياحة الروحانية والاستشفائية والبيئية، ونزل بيئى جديد ليضم 216 غرفة، وتطوير النزل البيئى القديم، وإنشاء حديقة صحراوية، وفندق جبلي، وممشى درب موسى يحاكى المسار التاريخى لسيدنا موسى عبر وادى الراحة وصولًا لجبل التجلي، وتطوير منطقة استراحة السادات، وإنشاء ساحة السلام التى تضم ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى متحفى متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، و إنشاء فندق جبلى متكامل يضم 150 وحدة، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد، وتطوير المنطقة السياحية من خلال إنشاء المنتجع السياحى الاستثمارى الجبلي، ومنطقة تجارية (بازارات)، وإنشاء المبنى الاجتماعى الخاص بمركز الشباب، وتطوير مركز البلدة التراثية؟
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