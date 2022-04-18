/692817/توفيق-عبد-الحميد-يشيد-بـ-مسلسل-فاتن-أمل-حربي-جدير-بالاهتمام-والمناقشة-بهدوء

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إشادة توفيق عبد الحميد بمسلسل فاتن أمل حربي

كتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نيللي كريم رائعة ممثلة من طراز رفيع المستوى، شريف سلامة هايل، “فاتن أمل حربي” قضية جديرة بالاهتمام والمناقشة بهدوء”.

توفيق عبد الحميد ليس الأول

وكانت قد نشرت الفنانة هالة صدقي في وقت سابق، صورة لابنة نيللي خلال أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، وهي تحول اسمها من والدها لوالدتها، وعلقت عليها قائلة: “ده موضوع مهم وهو قرار الطفله نفسها لتغيير اسمها علي اسم الام ، رافضه وجود اي شئ يربطها بأبوها حتي لو كان اسمه”.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

هذا ويناقش مسلسل فاتن أمل حربي قضية «القايمة» وأهميتها عند إتمام الزواج، لأن نيللي كريم لم تستطع إثبات أحقيتها في محتويات الشقة ضمن الأحداث، لعدم وجود قائمة منقولات، ويظهر أيضًا رغبة طليق «فاتن» في ذلها حتى تعود له مرة أخرى، بعد تصميمها على الطلاق حتى وقوعه، وأعلن عن ذلك في نيته خلال نقاشه مع والدته التي تقوم بدورها الفنانة فادية.

ويشارك في المسلسل كلا من الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ويُعرض مسلسل فاتن أمل حربي على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية: العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً، ويأتي ميعاد الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، فيما يُعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

ودارت احداثه الماضية حول صراع بين سيف وفاتن حول حضانة أولادهما بعد طلاقهما، ومعيشة فاتن في اضطهادات وظلم وقهر من قبل طليقها الذي يجبرها على إعطائه مال مقابل ان يتركها ويترك لها حقوقها، في حين أن اهالي الدولة لم ينسوها ويسعى العديد منهم لتقديم المساعدة لها، اذ قام احدهم بإعطائها شقة ايجار لتستطيع العيش فيها مع بناتها.