تعليم النواب تناقش موازنة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والأكاديمية المهنية للمعلمين

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ناقشت لجنة التعليم برئاسة النائب الدكتور سامى هاشم، موازنة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والاكاديمية المهنية للمعلمين .

دوت الخليج

موازنة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والاكاديمية المهنية للمعلمين

وقد حضر اللواء محمد سامى مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، والدكتور رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات ، والدكتور محمد جاد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين .

وقد اوضح مسؤولى الأكاديمية المهنية للمعلمين، والمركز القومي للامتحانات، إن وزارتى المالية والتخطيط وافقتا على مقترحاتهم فى موازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

وقد أكد مدير صندوق دعم وتمويل المركز القومي للامتحانات، أن الصندوق مكتفى ذاتيا ويساهم فى تطوير الخدمات للمدارس .

وقد اوصت لجنة التعليم برئاسة الدكتور سامى هاشم ، بضرورة أن تسرع كافة المحافظات التى لم تسدد ما عليها لصندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية بسداد النسبة المقررة لصندوق تمويل وتطوير المشروعات التعليمية طبقا للقانون حتى يتمكن الصندوق من أداء دوره كاملا فى دعم العملية التعليمية .

كما طالبت اللجنة، بضرورة تطوير الأداء فى الأكاديمية المهنية للمعلمين وتوسيع دورها، فى الخدمات التى تقدم للمعلمين.