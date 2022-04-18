/692813/صناعة-النواب-تناقش-المعوقات-التي-تواجه-المستثمرين-بمحافظة-كفر-الشيخ-صور

ناقشت لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب، اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبدالرازق بشأن المعوقات التي تواجة المستسمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس محافظة كفر الشيخ.

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