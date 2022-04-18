رفع الجلسة العامة للنواب.. واستكمال مناقشة الحساب الختامي غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي استمرت نحو 5 ساعات لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.

وأكد «جبالي»، استكمال مناقشة تقرير الحساب الختامي خلال الجلسة العامة غدا الثلاثاء، وقال للأعضاء: «غدا سيتم استكمال مناقشة التقرير، وإتاحة الفرصة للجميع».

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022، وفى القاهرة بتاريخ 9/2/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022، إلى لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية، وذلك بعد عرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاتفاقية والذى يؤكد عدم مخالفتها للدستور.