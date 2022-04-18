«الصحة» تعلن تقليص عدد مستشفيات العزل رسميا على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، انخفاض معدلات الإشغالات المتعلقة بفيروس كورونا في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، لـ«الوطن»، أنّ الوزارة خصّصت 6 مستشفيات فقط للعزل الجزئي لمصابي فيروس كورونا، و4 للعزل الكلي بعد الانخفاض الكبير الملاحظ في المنحنى الوبائي.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنّ هناك انخفاضًا في معدلات الوفيات لفيروس كورونا للأسبوع الرابع على التوالي، مشيرا إلى أنّ الوزارة تسجل أقل معدلات للوفاة منذ انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ لقاحات كورونا ساهمت كثيرًا في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك بعض المحافظات التي سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا، والسبب في ذلك ارتفاع معدلات التطعيم بلقاحات كورونا فيها بشكل كبير سواء بالجرعة الكاملة أو التنشيطية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تغير عمل مواعيد مراكز تلقي لقاح كورونا لتصبح على فترتين، الفترة الأولى من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، والفترة الثانية من السابعة مساءً وحتى الساعة التاسعة ليلًا، مؤكدًا توافر جميع لقاحات كورونا على مستوى مراكز تلقي لقاح كورونا سواء للمسافرين أو غيرهم.

وأكدت الوزارة أنّه على الرغم من انخفاض المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، فإن الوزارة تستمر في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الجسدي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام؛ للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.