سفير الأردن: ما شهدته مصر بقيادة السيسى يثير فخر وإعجاب كل عربى

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد راشد محافظ الجيزة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، وذلك فى إطار دعم العلاقات الودية وتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان وتعزيز سبل الشراكة.





وأكد محافظ الجيزة، خلال اللقاء، عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين مصر والمملكة الأردنية على مر التاريخ والتى تبدو واضحة فى توافق الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين.

وخلال اللقاء استعرض محافظ الجيزة عددا من المشروعات القومية التى تنفذ على ارض الجيزة فى ظل الطفرة الانشائية والحضارية الكبيرة التى تشهدها للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشاد السفير أمجد العضايلة، بالإنجازات الجارية، مشيرا إلى أنه لا يكاد يمر شهر إلا وهناك إنجاز جديد، مضيفا أن ما شهدته مصر فى السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يثير فخر وإعجاب كل عربى.