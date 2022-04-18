جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس بداية من الغد الثلاثاء 19 إبريل إلى الأحد 24 إبريل، مشيرة إلى أنها تشهد أجواء مائلة للحرارة نهارا ومائلة للبرودة ليلا.





وقالت الهيئة -فى منشور عبر صفحتها بموقع فيسبوك- إنه اعتبارا من الثلاثاء 19 إبريل تشهد كافة الأنحاء انفخاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى. وأشارت إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كما أوضحت أوضحت أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وجاءت توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة على أقاليم الجمهورية كالتالى: وأشارت الهيئة إلى أن الثلاثاء 19 إبريل يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مائل للحرارة نهارا.. الأرصاد توضح الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.