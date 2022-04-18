فحص أكثر من 103 آلاف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة الأم والجنين بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود - فى بيان صحفى، اليوم الاثنين - إن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لـ103 آلاف و722 سيدة حامل حتى الآن، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل وحتى الولادة، للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة (HIV)، ومرض الالتهاب الكبدى بـ(HBV)، ومرض الزهرى، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائى المناسب والحفاظ على الوزن المثالى فى فترة الحمل وما بعد الولادة.

وأوضح أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقى التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى تقدم ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.